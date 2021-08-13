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Происшествия13 августа 2021 7:22

Жительницу Тверской области обманули при покупке билетов на поезд онлайн

Ущерб составил 18 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Женщина оплатила покупку на фейковом сайте

Женщина оплатила покупку на фейковом сайте

Фото: Анастасия Осипова

В полицию заявила 45-летняя жительница Конаковского района. Женщина сообщила, что хотела через Интернет купить билет на поезд.

Найдя сайт по продаже железнодорожных билетов, она заполнила на странице покупки данные и оплатила покупку баковской картой. Сумма списания составила 18 000 рублей. Однако оплаченные электронные документы женщина так и не получила, а сайт вскоре оказался удалён.

Потерпевшая обратилась в полицию. Полицейские устанавливают подозреваемых.