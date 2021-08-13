На автобусной остановке в Твери у девушки украли кошелек

Деньги подозреваемая потратила, а кошелек выкинула Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию обратилась 20-летняя девушка и заявила, что днем при проезде в автобусе от остановки "Речной вокзал" до автовокзала у нее из сумки вытащили кошелек с деньгами и банковскими картами. Ущерб составил 20 000 рублей.

На место преступления прибыла полиция. Полицейские опросили заявительницу и возможных свидетелей, отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

По статье "Кража" было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемой оказалась ранее судимая 47-летняя жительница Твери. Женщина созналась в содеянном и сообщила, что деньги она потратила, а банковские карты и кошелёк выкинула.