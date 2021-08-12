Тверской губернатор поблагодарил всех, кто ликвидировал последствия урагана в Андреаполе

Губернатор отметил оперативность медиков и спасателей. Фото: Youtube/Вести Тверь/скриншот

Губернатор Игорь Руденя в вечернем прямом в эфире на телеканале «Россия 24» (Тверь) 12 августа поблагодарил всех причастных к ликвидации последствий урагана в Андреаполе (репортаж с места событий читайте здесь).

Глава региона ранее проверил, как сейчас обстоит дело в Андреаполе, а также пообщался с гражданами, чьи дома пострадали от смерча.

Игорь Руденя особо отметил оперативность прибытия на место спасателей и медиков:

- Я хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в ликвидации последствий, - сказал Игорь Руденя.

Также глава региона поблагодарил фирмы, предоставившие стройматериалы, и агропредприятия, поделившимися свиньями и коровами с местными жителями, у которых погибла скотина.

В оказании помощи жителям Андреаполя были задействованы бригады скорой помощи из Оленино, Нелидово, Торопца, Вышнего Волочка. Получивших травмы людей, в том числе двух детей. оперативно доставила в Тверь санавиация.

- Сейчас один ребенок уже выписан, второй находится в Москве в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Его здоровью ничего не угрожает, - уточнил Игорь Руденя.

Губернатор рассказал, что из 68 пострадавших домов девять не подлежат восстановлению, а 58 строений были отремонтированы уже к началу текущей недели.

Для семей, дома которых полностью разрушены, предусмотрено приобретение жилья за счет резервного фонда правительства региона.

Игорь Руденя отметил, что некоторые жители попросили его выделить им не квартиры, а средства на строительство новых домов вместо разрушенных на том же месте. Глава региона подчеркнул, что такая возможность будет предоставлена.

Помимо этого 76 пострадавших семей получат денежные компенсации за утраченное из-за урагана имущество.

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