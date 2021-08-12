Рядом с Андреапольской больницей в Тверской области построят площадку для санавиации

Губернатор выступил в прямом эфире. Фото: Youtube/Вести Тверь/скриншот
11 августа в прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя ответил на просьбу главврача Андреапольской ЦРБ построить вертолетную площадку для санавиации в муниципалитете.
Губернатор сообщил, что место под вертолетную площадку уже определено в 100 метрах от Андреапольской ЦРБ:
- Площадка будет построена до конца текущего года.
Игорь Руденя также рассказал, что в регионе, помимо взрослого, создано детское подразделение специалистов санавиации.
По словам губернатора, новая вертолётная площадка будет обустроена и в Твери около ОКБ, недалеко от которой строится новый комплекс для детской областной больницы.