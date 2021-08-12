Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 августа 2021 21:49

В Фировском районе Тверской области дождем размыло дорогу

Водителей просят быть внимательнее
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Яма образовалась рядом с ограждением Фото: vk.com/podslushalifirovo69/Наталья Егорова

Яма образовалась рядом с ограждением Фото: vk.com/podslushalifirovo69/Наталья Егорова

В Тверской области в Фировском районе из-за дождей размыло дорогу Фирово-Красномайский.

О происшествии 12 августа сообщают в соцсети местные жители. Размытие произошло на 21 км. Яма образовалась рядом с ограждением.

Водителям следует быть внимательнее на участке.

Напомним, что на ближайшие дни синоптики обещают дожди. О грозах и ветре жителей региона предупреждает МЧС.

Днем, 12 августа, дождем в Твери залило улицы и дворы.

Будете осторожны при движении!