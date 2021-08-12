100 сотрудников МЧС помогали отстраивать дома после урагана в Тверской области

Сотрудники МЧС помогали восстанавливать дома. Фото: ПТО

Сегодня вечером, 11 августа, губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" (Тверь) рассказал интересные подробности о урагана в Андреаполе. Глава региона при этом особо выделил и поблагодарил сотрудников областного ГУ МЧС.

Напомним, что разрушительный смерч пронесся по окраине Андреаполя 2 августа. Были повреждены почти 70 частных домов, несколько разрушено, погибло два человека, шесть пострадали. Еще один мужчина из-за урагана погиб в Осташковском округе.

Игорь Руденя в прямом эфире рассказал, что сотрудники МЧС не только разгребали завалы, но 100 спасателей еще и вызвались помогать отстраивать пострадавшие от урагана дома Андреаполе. Их помощь пригодилась.

Как уточнил губернатор это были специалисты МЧС, имеющие также навыки строителей.

Добавим, что глава региона сегодня, 11 августа, побывал в Андреаполе и проинспектировал ход восстановительных работ.