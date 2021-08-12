В семьях Тверской области за 10 лет стало в 2,5 раза больше компьютеров

А в 2010 году на 100 семей приходилось всего 42 компьютера. Фото: Мария ЛЕНЦ

На 100 домохозяйств Тверской области в среднем приходится 107 компьютеров. Такую статистику озвучил Тверьстат 12 августа, в день 40-летия персонального компьютера (ПК). Данные приведены на конец 2020 года.

При этом количество компьютеров, имеющихся у тверичан, за последние десять лет выросло в 2,5 раза. По результатам исследования, проведённого Тверьстатом в 2010 году, на 100 семей приходилось всего 42 ПК.

Первой моделью персонального компьютера, положившей начало эпохи современных ПК, стала IBM 5150. Она была выпущена американской компанией IBM 12 августа 1981 года.