В Тверской области сбили двух велосипедистов

Двое велосипедистов оказались под колесами автомобилей Фото: УГИБДД России по Тверской области

Одна из аварий произошла в Твери на пересечении улицы Фадеева и Волоколамского проспекта 12 августа.

Неустановленный водитель на иномарке серебристого цвета наехал на мужчину-велосипедиста и скрылся.

Велосипедисту оказали помощь и отпустили.

Второе ДТП произошло в Андреаполе на улице Торопецкой. Женщина на автомобиле "Лада" сбила 61-летнего велосипедиста. Мужчина ехал попутно, виляя на велосипеде из стороны в сторону.

При падении он ударился головой. Ему оказали помощь.