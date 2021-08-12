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Происшествия12 августа 2021 17:52

В Тверской области сбили двух велосипедистов

Им оказали медпомощь
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Двое велосипедистов оказались под колесами автомобилей Фото: УГИБДД России по Тверской области

Двое велосипедистов оказались под колесами автомобилей Фото: УГИБДД России по Тверской области

Одна из аварий произошла в Твери на пересечении улицы Фадеева и Волоколамского проспекта 12 августа.

Неустановленный водитель на иномарке серебристого цвета наехал на мужчину-велосипедиста и скрылся.

Велосипедисту оказали помощь и отпустили.

Второе ДТП произошло в Андреаполе на улице Торопецкой. Женщина на автомобиле "Лада" сбила 61-летнего велосипедиста. Мужчина ехал попутно, виляя на велосипеде из стороны в сторону.

При падении он ударился головой. Ему оказали помощь.