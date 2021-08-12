Старший советник юстиции Алексей Королев Фото: прокуратура Тверской области

Прокурором Московского района Твери назначен старший советник юстиции Алексей Королев. Приказ о назначении 11 августа 2021 года подписал Генеральный прокурор Российской Федерации.

Алексей Королев родился в 1980 году. В 2005 году окончил Тверской государственный университет. В органах прокуратуры работает с августа 2003 года. Работал следователем прокуратуры Оленинского района, следователем прокуратуры Центрального района Твери, старшим помощником прокурора Центрального района Твери, заместителем прокурора Центрального района Твери, с июля 2009 года был первым заместителем прокурора Центрального района.

С 15 августа 2013 года до настоящего времени занимал должность прокурора Пролетарского района Твери.