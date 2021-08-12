В Твери из-за ливня снова затопило проспект Победы

Снова ливень и снова на проспекте Победы разлилось море. Фото: Елена БЕРДИНОВА

12 августа днём на Тверь обрушился сильный ливень. Несмотря на то, что длился он не долго, проливным дождём затопило проспект Победы. На фото, сделанном около 17:00 видно, что вода достигает почти середины колеса проезжающих машин.

Ситуация для дождливых дней стандартная. Случается, что вода поднимается и выше. Проезжающие авто поднимают настоящие волны. Людям, переходящим дорогу, в районе пересечения проспекта с улицей 15 лет Октября, приходится разуваться и закатывать брюки.

Кроме проспекта Победы в "зону подтопления" при ливнях также обычно попадают кольцо в Южном, проспект Ленина, улица Ротмистрова, Шевченко, Волоколамский проспект и ряд других улиц.

Отметим, о возможном ливне 12 августа предупреждали МЧС и тверские метеорологи. Сильным дождём в Твери затопило также некоторые дворы.