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Происшествия12 августа 2021 16:58

Сильный дождь подтопил дворы в Твери

Движение транспорта не затруднено
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Дождем подтопило дворы

Дождем подтопило дворы

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Днем, 12 августа, в Твери прошел сильный дождь. Об осадках ранее жителей предупреждало региональное МЧС, со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, погода испортилась не только в Твери, но и в районах области. Где-то прошли локальные грозы с усилением ветра до 18 м/с.

В Твери дождь был сильным, но непродолжительным. Обошлось без грозы и ветра. Водой локально затопило дворы и улицы.

Проезду транспорта это не мешает, разве что доставляет дискомфорт пешеходам.

Движение на улицах не затруднено.