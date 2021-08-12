Сильный дождь подтопил дворы в Твери

Дождем подтопило дворы Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Днем, 12 августа, в Твери прошел сильный дождь. Об осадках ранее жителей предупреждало региональное МЧС, со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, погода испортилась не только в Твери, но и в районах области. Где-то прошли локальные грозы с усилением ветра до 18 м/с.

В Твери дождь был сильным, но непродолжительным. Обошлось без грозы и ветра. Водой локально затопило дворы и улицы.

Проезду транспорта это не мешает, разве что доставляет дискомфорт пешеходам.

Движение на улицах не затруднено.