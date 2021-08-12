Губернатор Тверской области проверил, как восстанавливают дома в Андреаполе после урагана

В сильно пострадавшем от урагана пригороде Андреаполяпроведены работы по замене кровель, стропил, восстановлению заборов и других конструкций частных жилых домов. Фото: ПТО

12 августа губернатор Игорь Руденя в Андреаполе лично проверил, как идут работы по устранению последствий урагана.

Глава региона вместе совершил облет территории на вертолете, побывал на улицах, пообщался с местными жителями. В поездке также участвовали советник Президента РФ Владимир Васильев и руководитель областного ГУ МЧС Арсен Григорян.

Губернатор облетел территорию на вертолете. Вместе с ним с воздуха место осматривали Владимир Васильев и Арсен Григорян. Фото: ПТО

Напомним, что смерч пронеся по окраине города 2 августа. Ураган принес много разрушений в частном секторе. Там погибли пожилой мужчина и женщина, еще несколько человек пострадали. Также погиб мужчина под Осташковым.

В Андреаполе, помимо частного сектора, были повреждены два многоквартирных дома на улице Авиаторов.

К ликвидации последствий урагана приступили оперативно. Была создана специальная комиссия, которую возглавил губернатор.

На сегодня приведены в порядок два многоквартирных домах на улице Авиаторов. В пригороде проведены работы по замене кровель, стропил, восстановлению заборов и других конструкций частных жилых домов.

Вывезено более 4000 тонн обломков порушенных домов, столбов ЛЭП, поваленных деревьев, мусора, расчищено 9 га земель лесного фонда.

Для восстановления электроснабжения установлены 92 бетонные опоры ЛЭП, протянуто 3,2 км проводов.

Ведется расчистка русла рек Западная Двина и Городня.

Принято решение о капремонте детсада №2 и здания ветеринарной станции, также пострадавших от смерча.

Игорь Руденя подчеркнул - необходимо оперативно завершить восстановительные работы и обеспечить пострадавшим людям компенсационные выплаты.

Они предусмотрены для 76 человек за утраченное и поврежденное имущество. Для семи потерявших дома жителей – новое жилье.

Люди просили губернатора рассмотреть возможность предоставления средств на строительство дома вместо квартиры. Игорь Руденя поручил Минсоцзащиты региона проработать вопрос.

Тем, кто решит строить новый дом, будет предоставлено временное жилье, а также оказана помощь со строительными материалами.

Поддержку оказывают детям из семей, пострадавших из-за стихийного бедствия.