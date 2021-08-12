Из-за раздела имущества при разводе мужчина сжег дом своей жены в Тверской области

Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В полицию заявила 39-летняя жительница поселка Калашниково. Женщина сообщила, что у нее сгорел дом.

Полиция провела проверку и выяснила, что причиной пожара стал поджог. Пламя полностью уничтожило дом и имущество. Ущерб составил 445 000 рублей.

Злоумышленником оказался 40-летний супруг потерпевшей. Мужчину задержали, он сознался в содеянном и пояснил, что уничтожил дом из-за раздела имущества во время бракоразводного процесса.

По ч. 2 статьи 167 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.