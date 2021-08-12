С начала года на дорогах Тверской области в ДТП пострадали 24 ребенка

В ДТП пострадали 24 ребенка Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области с начала года произошло 24 ДТП, в которых пострадали 24 несовершеннолетних ребенка. Из них 14 детей управляли велосипедоми, 8 детей - мототранспортом, у семерых не было водительских удостоверений, двое ехали за рулем автомобилей. Статистику обнародовала региональная Госавтоинспекция.

Инспекторы ГИБДД обращают внимание на частые случаи детского травматизма, особенно с участием несовершеннолетних водителей, управляющих мото- и автотехникой, и напоминают, что за передачу управления транспортным средством лицу без водительского удостоверения предусмотрен штраф в 30 000 рублей.