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Общество12 августа 2021 14:29

Работников детских лагерей в Тверской области оштрафовали за нарушение санитарных норм

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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На территории Сандовского муниципального округа в трех детских пришкольных лагерях выявлены нарушения санитарных норм при организации питания воспитанников.

В ходе проверки прокуратурой установлено, что для приготовления пищи использовался инвентарь, не отвечающий требованиям санитарных норм, не проведен косметический ремонт в пищеблоках.

Прокуратурой района вынесены три постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении директоров лагерей. Виновные лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 5000 рублей каждый.

В адрес заведующей отдела образования Сандовского муниципального округа внесено представление об устранении нарушений, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.