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Политика12 августа 2021 14:10

В День Военно-воздушных сил к тверским летчикам и ветеранам ВВС обратился губернатор

Глава региона отметил, что наша авиация - гордость Отчизны
Алексей АНДРЕЕВ
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Губернатор отметил, что сегодня небо нашей Родины защищают настоящие профессионалы, в том числе из авиаформирований в Тверской области.

Губернатор отметил, что сегодня небо нашей Родины защищают настоящие профессионалы, в том числе из авиаформирований в Тверской области.

Фото: ПТО

12 августа в России отмечается День Военно-воздушных сил. К военнослужащим авиаформирований Тверской области, ветеранам, гражданскому персоналу ВВС обратился губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что история отечественных ВВС - это летопись мужества и отваги военных летчиков, самоотверженного труда ученых, конструкторов и испытателей.

- И сегодня небо нашей Родины защищают настоящие профессионалы. На территории Верхневолжья базируются прославленные части Военно-воздушных Сил России, которые с честью продолжают традиции предшественников, обеспечивают безопасность воздушных рубежей нашей страны, вносят свой вклад в укрепление обороноспособности государства, - отметил Игорь Руденя.