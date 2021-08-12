Велопутешественница из Твери Юлия Михайлюк побывала на Чукотке и возвращается домой

Юлия Михайлюк возвращается домой Фото: instagram.com/mikhailiuk2059

Велопутешественница Юлия Михайлюк завершает своё юбилейное 25-е путешествие и возвращается домой. Об этом она написала в своем "Инстаграме".

Лето для Юлии Ивановны выдалось насыщенным. Она доехала на велосипеде до Магадана. Этот город был ее давней мечтой. Поездка несколько раз откладывалась, но в этом году все получилось.

- Я благодарна жителям Магадана за теплый прием, гостеприимство и желание помочь, - написала Юлия Михайлюк.

После Магадана велопутешественница отправилась дальше на Север. 4 августа она ступила на Чукотскую землю и прибыла в город Анадырь. Там она пробыла до 12 августа, осмотрела достопримечательности, поблагодарила всех за прием и участие. А после на катере отплыла в аэропорт им Ю.С. Рытхэу.

На вопрос подписчиков "Куда дальше?" (Юлию Ивановну очень ждут в Приморье и Уссурийске), велопутешественница сдержанно ответила, что возвращается домой набираться сил для новых путешествий.