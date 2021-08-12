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Общество12 августа 2021 12:59

Сильный ветер и дождь ожидается в Тверской области

МЧС предупреждает о непогоде
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области ожидается гроза

В Тверской области ожидается гроза

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По сообщению ГУ МЧС России по Тверской области в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 12 августа в регионе ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе отдельными порывами 13-18 м/с.

Днем в четверг до +24, ночью +10... +15 градусов.

Спасатели напоминают, что при усилении ветра и сильном дожде следует ограничить выход из зданий, не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Будьте внимательны и осторожны!