МегаФон первым запустил на федеральном уровне голосовую сеть в LTE

VoLTE - голосовая связь последнего поколения

Традиционно голосовая мобильная связь работает в 2G и 3G, в то время как стандарт LTE был предназначен мобильного интернета. VoLTE дала возможность передавать голос высокого качества через LTE. Сейчас VoLTE используют более 13 млн абонентов МегаФона. Голосовая связь нового поколения доступна на большинстве смартфонов с 4G.

«МегаФон всегда предлагает абонентам качественные сервисы, поэтому мы не только активно строим новую инфраструктуру, но и модернизируем имеющуюся. Популярность технологии VoLTE легко объяснима: она даёт более быстрое и качественное соединение, поэтому абоненты всё чаще отдают ей предпочтение. Сейчас сервис доступен для жителей всех регионов страны, за исключением Чукотки, где для предоставления связи используется спутниковый канал, с которым VoLTE не совместим», – отметил Валентин Полозенко, директор по сетевой инфраструктуре МегаФона.

VoLTE не влияет на стоимость услуг и не расходует интернет трафик: звонки через сети LTE входят в пакет минут по тарифу. Соединение по VoLTE возможно с абонентами любых операторов.