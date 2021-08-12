Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Умные вещи12 августа 2021 12:11

МегаФон первым запустил на федеральном уровне голосовую сеть в LTE

По прогнозам компании, новым стандартом голосовой связи в скором времени будут пользоваться чаще, чем 2G и 3G
Илья КУПРИЯНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
VoLTE - голосовая связь последнего поколения

VoLTE - голосовая связь последнего поколения

Традиционно голосовая мобильная связь работает в 2G и 3G, в то время как стандарт LTE был предназначен мобильного интернета. VoLTE дала возможность передавать голос высокого качества через LTE. Сейчас VoLTE используют более 13 млн абонентов МегаФона. Голосовая связь нового поколения доступна на большинстве смартфонов с 4G.

«МегаФон всегда предлагает абонентам качественные сервисы, поэтому мы не только активно строим новую инфраструктуру, но и модернизируем имеющуюся. Популярность технологии VoLTE легко объяснима: она даёт более быстрое и качественное соединение, поэтому абоненты всё чаще отдают ей предпочтение. Сейчас сервис доступен для жителей всех регионов страны, за исключением Чукотки, где для предоставления связи используется спутниковый канал, с которым VoLTE не совместим», – отметил Валентин Полозенко, директор по сетевой инфраструктуре МегаФона.

VoLTE не влияет на стоимость услуг и не расходует интернет трафик: звонки через сети LTE входят в пакет минут по тарифу. Соединение по VoLTE возможно с абонентами любых операторов.