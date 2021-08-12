32 предмета времен войны нашли в Тверской области

Взрывоопасные предметы нашли и обезвредили Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области сводный отряд специалистов-пиротехников из Центра "Лидер", Ногинского и Тульского спасательных Центров МЧС России продолжают находить и обезвреживать взрывоопасные снаряды времен войны.

11 августа проведена механизированная очистка местности площадью 0,23 Га. Группой ручного разминирования обследован участок площадью 0,98 Га, обнаружено 32 взрывоопасных предмета.

Среди трофеев: 18 минометных мин 50 мм, 14 ручных гранат Ф-1.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает: при обнаружении взрывоопасного предмета, не пытайтесь обезвредить его самостоятельно, вызывайте экстренные службы.