Министр здравоохранения Тверской области сообщил, что трижды привился от COVID-19

Сергей Козлов вышел в прямой эфир. Фото: VK/Информация о коронавирусе. Тверская область/скриншот

11 августа министр здравоохранения Тверской области, в бывший главврач ОКБ Сергей Козлов ответил на вопросы в прямом эфире в соцсети. В том числе он высказался о вакцинации от коронавируса.

Министр сообщил, что сам уже трижды привился:

- В первый раз я сделал прививку "Спутником V" в конце прошлого года. Потом сделал "Ковиваком", потому что антитела у меня пропали через три месяца, и я почувствовал, что надо защищаться вновь. И последний третий раз укол "Спутником V" я делал недели две назад.

Он пояснил, что и в третий раз прошел полную - двойную - вакцинацию.

Сергей Козлов твердо высказался за то, что лучше привиться и защитить себя антителами.

При этом министр отметил, что считает самой эффективной и безопасной вакциной "Спутник V"

Сергей Козлов подчеркнул, что привитые люди, которые все же заразились, легче переносят коронавирус, чем не вакцинированные.

Козлов Козлов