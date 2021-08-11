В Тверской области ищут женщину без передних зубов

Женщина пропала 10 августа Фото: ВПСО "Сова"

В Калининском районе пропала Анна Александровна Сергеева (Иванова), 1960 года рождения.

10 августа женщина ушла из дома на улице Сергея Есенина в деревне Батино и не выходит на связь.

Ориентировка на поиск опубликована в группе ВПСО "Сова" в соцсети.

Женщина ростом 155 см, худощавого телосложения, волосы короткие каштановые с сединой. Одета в белый сарафан с цветами, серую кофту и черные кеды. Особая примета - отсутствуют передние зубы.

Пропавшая нуждается в медпомощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят звонить по телефонам: 8(952)090-15-31, 8(910)646-34-34 или 102.