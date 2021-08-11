На время ремонта в Твери перекроют улицу Терещенко

Несколько улиц перекроют на время ремонта Фото: администрация Твери

Администрация Твери опубликовала постановления об ограничении движения и парковки транспорта в связи с ремонтом дорог.

С полуночи 12 августа до 23:00 вечера 25 августа будет перкрыта улица Терещенко. С полуночи 13 августа до 23:00 часов 14 августа движение ограничат по улицам Степанова и 7-я Интернациональная.

Работы будет выполнять АО "АБЗ-Дорстрой". На время ремонта будут выставлены соответствующие дорожные знаки.

Водителям следует заранее планировать проезд.