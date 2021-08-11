«Ночь кино» состоится в тверской Герценке

Гостей "Ночи кино" ждут кинопоказы трёх российских картин. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Тверская библиотека имени Герцена в 2021 году присоединится к акции Министерства культуры РФ и Госфильмофонда "Ночь кино". Состоятся мероприятия акции 28 августа.

На сайте Герценки сообщается, что гостей "Ночи кино" ждут кинопоказы трёх самых значимых российских картин 2020 и 2021 года - фэнтези режиссёра Олега Погодина "Конёк-Горбунок", драмы режиссёра Александра Домогарова младшего "Пальма" и фильма-катастрофы Алексея Нужного "Огонь".

Есть длишь одно но: ночь кино пройдёт днём. Показы запланированы на 12:00 ("Конёк-Горбунок"), 14:00 ("Пальма") и 16:00 ("Огонь").