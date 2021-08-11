Двое мужчин украли с предстприятия в Тверской области 406 стальных листов

Злоумышленников задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию с заявлением обратился главный инженер одного из предприятий машиностроения в Торжокском районе. Мужчина пояснил, что со склада предприятия украли 406 стальных листов стоимостью 1 660 000 рублей.

Сотрудники полиции опросили заявителя и потенциальных свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили автомобиль, на котором злоумышленники вывозили похищенное с объекта.

Подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое жителей Торжка в возрасте 33 и 54 лет. Один из фигурантов работает водителем на предприятии, второй - его знакомый.

Мужчины признались, что стальные листы вывозили в течение семи месяцев и сдавали в пункт приёма металлолома. Деньги тратили на собственные нужды.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы, они находятся под стражей.