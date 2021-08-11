С начала года в Тверской области картофель подорожал почти в два раза

Цены, как всегда, кусаются. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Тверьстат опубликовал итоги мониторинга цен, произведённого в июле. Специалисты сравнили актуальные цены с теми, что фиксировались на начало 2021 года.

По данным ведомства, инфляция больше всего коснулась плодоовощной продукции. Так, картофель подорожал с начала года в 1,9 раза. Овощи – на 29,7%, фрукты и цитрусовые – на 3,3%.

Рыба, мясо, птица, сладости, масло, и крупы выросли в цене на 6,2 – 13,2%. Творог, кофе, хлеб, молоко, алкоголь, колбасы, мороженое, а также услуги общепита прибавили от 1,5% до 5,4%.

В то же время за семь месяцев 2021 года в магазинах подешевели яйца (-19,2%), чай (-1,3%), кефир (-3,3%), сливки (-5,6%) и соль (-2,2%).