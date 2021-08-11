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Общество11 августа 2021 15:03

Фарш с сальмонеллами производили на комбинате в Тверской области

Проверку провел Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Фарш и колбаса не прошли проверку качества

Фарш и колбаса не прошли проверку качества

Фото: Мария ЛЕНЦ

В июле инспектором отдела государственного внутреннего ветеринарного надзора Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям у производителя из Конаковского района были отобраны пробы мясной продукции.

В ходе проверки специалистами Тверской межобластной ветлаборатории установлено в пробе свиного фарша присутствие бактерий сальмонеллы, а в сырокопченой колбасе найден золотистый стафилококк.

Данные о нарушении требований Таможенного союза и результаты проведенных исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.