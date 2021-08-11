Фарш с сальмонеллами производили на комбинате в Тверской области

Фарш и колбаса не прошли проверку качества Фото: Мария ЛЕНЦ

В июле инспектором отдела государственного внутреннего ветеринарного надзора Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям у производителя из Конаковского района были отобраны пробы мясной продукции.

В ходе проверки специалистами Тверской межобластной ветлаборатории установлено в пробе свиного фарша присутствие бактерий сальмонеллы, а в сырокопченой колбасе найден золотистый стафилококк.

Данные о нарушении требований Таможенного союза и результаты проведенных исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.