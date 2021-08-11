Турнир по уличному баскетболу "Оранжевый мяч" пройдет в Твери 14 августа

Турнир по уличному баскетболу пройдет 14 августа Фото: Татьяна Коркина

Региональный этап Всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу "Оранжевый мяч" пройдет в Твери 14 августа на площади у СК "Юбилейный" (Краснофлотская набережная, 3).

Мероприятие приурочено к Дню физкультурника. Праздник отмечают во вторую субботу августа.

Участвовать в турнире смогут все желающие. Соревнования пройдут в четырех возрастных категориях: юноши и девушки до 16 лет (2005-2007 гг рождения), мужчины и девушки 17-18 лет и старше, мужчины и женщины 19 лет и старше, мужчины и женщины в возрасте от 40 лет.

В команде допускается не более четырех игроков. Регистрация команд пройдет перед началом соревнований. Участники получат памятные футболки. На площадке будут организованы интерактивные зоны и точки общественного питания.

Регистрация откроется в 9:00, начало соревнований - в 11:15.