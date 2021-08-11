Песок на городском пляже в Твери безопасен для отдыха горожан

Загорать на городском пляже можно без вреда для здоровья Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области проверили качество почвы в местах отдыха горожан. Образцы были отобраны в конце июля.

По данным лабораторных исследований, пробы почвы в районе карьера в деревне Константиновка и возле реки Тьмака в поселке Первомайский не соответствовали нормам по микробиологическим показателям.

А вот почвы на берегу Тверцы у Тверецкого моста и на городском пляже на набережной Волги (Афанасия Никитина) соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.