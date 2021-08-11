В Тверской области мужчина жестоко зарубил приятеля топором

По факту убийства возбуждено уголовное дело Фото: Евгения ГУСЕВА

Преступление было совершено 7 августа в Кашине. Двое мужчин выпивали и поссорились. Один и них взял топор и несколько раз ударил товарища лезвием по голове, а затем нанес ножевые ранения. Потерпевший умер на месте происшествия.

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области по статье "Убийство" возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого 1978 года рождения.

Мужчину оперативно задержали благодаря слаженным действиям следователя СК России и сотрудников УМВД.

Выяснилось, что мужчины познакомились несколько дней назад и поссорились из-за резких высказываний. После убийства подозреваемый ушел, но спустя несколько дней вернулся в квартиру убитого и забрал телевизор и музыкальные колонки.

На улице его с похищенным имуществом задержали полицейские.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу ведутся следственные меропрития.