В Тверской области мужчина предстанет перед судом за убийство знакомого

Уголовное дело направлено в суд Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области Нелидовским межрайонным следственным отделом регионального СКР завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Белый.

Мужчина обвиняется в преступлении по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Преступление было совершено с 5 по 6 мая 2021 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со знакомым, повалил его на пол, схватил за волосы и ударил головой о дверной порог, а затем нанес несколько ударов руками по голове. От полученных травм пострадавший умер.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.