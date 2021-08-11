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Происшествия11 августа 2021 10:35

В Тверской области мужчина предстанет перед судом за убийство знакомого

Товарища он убил в пьяной драке
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Уголовное дело направлено в суд

Уголовное дело направлено в суд

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области Нелидовским межрайонным следственным отделом регионального СКР завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Белый.

Мужчина обвиняется в преступлении по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Преступление было совершено с 5 по 6 мая 2021 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со знакомым, повалил его на пол, схватил за волосы и ударил головой о дверной порог, а затем нанес несколько ударов руками по голове. От полученных травм пострадавший умер.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.