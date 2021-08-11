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Происшествия11 августа 2021 9:03

Маленький мальчик выпал из окна второго этажа в Кимрах Тверской области

С травмами его доставили в больницу
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Следователи проводят проверку

Следователи проводят проверку

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

ЧП произошло в Кимрах 10 августа. Мальчик 2020 года рождения выпал из окна второго этажа частного дома.

О происшествии сообщили в следственный отдел регионального СК России.

С полученными ушибами ребенок был доставлен в больницу. По данному факту следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.