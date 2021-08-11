Маленький мальчик выпал из окна второго этажа в Кимрах Тверской области

Следователи проводят проверку
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
ЧП произошло в Кимрах 10 августа. Мальчик 2020 года рождения выпал из окна второго этажа частного дома.
О происшествии сообщили в следственный отдел регионального СК России.
С полученными ушибами ребенок был доставлен в больницу. По данному факту следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.