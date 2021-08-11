Фонд капитального ремонта обязали отремонтировать дом на улице Пролетарской в Твери

Дом отремонтируют по решению суда Фото: архив "КП"

В прокуратуру Пролетарского района обратилась жительница дома №19 по улице 6-я Пролетарская в Твери.

Надзорным органом в ходе проверки установлено, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области надлежащим образом не исполнял обязанности, установленные программой по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2014-2043 г., и своевременно не провел ремонт дома. Это повлекло нарушение жилищных прав неопределенного круга лиц.

В суд прокуратурой района направлено исковое заявление с требованием обеспечить проведение капитального ремонта указанного дома. Иск рассмотрен и удовлетворен.

Решение суда не вступило в законную силу.