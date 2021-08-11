В районах Тверской области 11 августа обещают грозы, ливни и ветер

В Тверской области прогнозируют ухудшение погоды Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что 11 августа в отдельных районах Верхневолжья ожидается гроза, ливневой дождь, усиление ветра при грозе отдельными порывами 13-18 м/с.

Днем в среду до +26 градусов, ночью +12... +17.

МЧС напоминает, что при усилении ветра и при сильном дожде следует ограничить выход из зданий, не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Будьте внимательны и осторожны на автодорогах. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим.