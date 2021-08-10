Мужчина перевел мошенникам 7,5 миллионов рублей за акции энергетической компании в Твери

Злоумышленников разыскивает полиция Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Крупной суммы денег лишился житель Твери. Мужчина установил на свой мобильный телефон приложение и под руководством злоумышленников переводил денежные средства на личный инвестиционный виртуальный счёт, считая, что он приобретает акции энергетической компании. Ущерб составил порядка 7,5 миллионов рублей.

54-летняяжительница Твери оформила три кредита и обналичила две кредитные карты, чтобы перевести мошенникам 835 000 рублей.

По аналогичной схеме аферисты похитили у 49-летней жительницы Калининского района 1 100 000 рублей, а жительницу из Торжка обманули на 287 000 рублей.

63-летний житель Кашина хотел купить в интернете квадроцикл, перешел по ссылке от продавца, ввел реквизиты карты и лишился 132 000 рублей.

60-летняя жительница областного центра ради спасения дочери, якобы попавшей в неприятную ситуацию, перевела незнакомцу 110 000 рублей.

Полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данным противоправным действиям.