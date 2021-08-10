Правительство Тверской области выступило за запрет на ввоз строительного мусора в регион

Областное правительство за жесткий запрет на утилизацию мусора из других регионов в Верхневолжье. Фото: ПТО

Законопроект, запрещающий ввоз строительных и других отходов в тверской регион, за подписью губернатора Игоря Рудени направят в областное Законодательное Собрание. Это решение было одобрено 10 августа на заседании регионального правительства.

- Развивая экономику, участвуя в программе переселения из аварийного жилья, необходимо более четко координировать вывоз и утилизацию строительных отходов. Сегодня рассмотрен законопроект Тверской области, который, в том числе запрещает ввоз в регион строительных отходов, - сказал Игорь Руденя представителям СМИ после заседания.

В законопроекте прописано, что транспорт со строительным мусором по нашему региону должен ехать с системой ГЛОНАСС. А все контракты на строительство должны сопровождаться договорами на вывоз и утилизацию строительных отходов.

Контролировать соблюдение установленных правил поможет информационная система «Кадастр отходов». В неё участники рынка будут обязаны вносить все данные о перемещении отходов и утилизации их.

На заседании правительства региона также рассмотрена законодательная инициатива о назначении максимального штрафа за нарушение вышеперечисленных требований. Его предлагается увеличить до 1 млн рублей.