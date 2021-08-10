Жителей Твери призывают помочь малоимущим семьям собрать детей в школу

Собирать канцтовары и другие школьные принадлежности будут до 25 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

"Соберём ребёнка в школу" - благотворительная акция, которую организовала Тверская епархия. Всем неравнодушным жителям Твери, а также организациям предлагается посильно помочь малоимущим подготовить детей к учебному году.

Для этого нужно принести в один из пунктов приёма канцтовары. Это могут быть карандаши, ручки, фломастеры и краски, тетради, обложки, клей, цветная бумага и любые другие школьные принадлежности. Количество может быть любым.

"Любая посильная помощь будет полезна", - говорится на сайте епархии.

Собирать канцтовары и другие школьные принадлежности будут до 25 августа. Пункты приёма находятся в храмах: собор в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (ул. Королёва, д. 5, корп. 1), церковь-часовня при городской больнице № 6, г. (Орджоникидзе, д. 34), часовня при городской больнице № 7 (Санкт-Петербургское ш., д. 76/1), церковь Трёх исповедников (наб. Афанасия Никитина, д. 38), Владимирская церковь (Санкт-Петербургское ш., д. 4, корп. 2), а также в магазине «Аз Буки Веди» на бульваре Гусева.