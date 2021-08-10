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Происшествия10 августа 2021 17:44

Житель Кашина убил ножом пьяного гостя в Тверской области

Мужчину задержали
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчину взяли под стражу, ведется следствие

Мужчину взяли под стражу, ведется следствие

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Преступление было совершено 8 августа в Кашине Тверской области. Двое мужчин выпивали вместе и поссорились. В ходе перепалки хозяин квартиры взял нож и убил гостя. От телесных повреждений мужчина умер.

Тело убитого нашли жильцы дома на улице Московской и сообщили в правоохранительные органы.

По факту убийства мужчины Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Личность подозреваемого установили, мужчину задержали. Фигурант заключен под стражу.

Устанавливеются все обстоятельства совершенного преступления. Ведется следствие.