58 пьяных водителей остановили во время "Контроля трезвости" в Тверской области

В отношении нарушителей составлены административные материалы Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги профилактического мероприятия "Контроль трезвости". Рейд прошел с 6 по 8 августа.

За время проведения в области было остановлено 58 водителей с признаками опьянения, 18 из них - в Твери. В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекторы напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения (впервые) наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Сообщить о передвижении за рулем водителей в состоянии алкогольного опьянения можно по телефону полиции 02, 102 или 112.