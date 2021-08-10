В загородных лагерях Твери стартовала четвертая смена

В лагерях Твери стартовала четвертая смена Фото: администрация Твери

В муниципальных загородных лагерях Твери началась четвертая, заключительная смена.

Для школьников открыты восемь муниципальных загородных лагерей: «Дружба», «Радуга», «Романтик», «Спутник», «Чайка», «Ровесник», «Звёздный» и «Ромашка».

В лагерях усилены меры против коронавируса. Сотрудники проходят обследование на COVID-19, проводится еженедельное ПЦР-тестирование персонала.

Каждая смена лагеря имеет свою тематическую направленность, проводятся дополнительные занятия.

Четвертая смена продлится до 29 августа, в загородных лагерях в течение этого периода побывают 925 школьников.

За предыдущие смены в лагерях Твери отдохнули более трех тысяч детей и подростков. В 52 летних пришкольных лагерях с дневным пребыванием побывали 4200 детей.