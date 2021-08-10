Самой красивой деревней России признали старинное село Овсище Тверской области

Таким статусом Овсище наградила "Ассоциация самых красивых деревень и городков России". Фото: ПТО

Село Овсище находится примерно в 132 километрах от Твери, в Вышневолоцком районе (35 км от Вышнего Волочка по автомобильной дороге). Его население, согласно последней переписи, менее трёхсот человек. Овсище - теперь не просто населённый пункт в глубинке. Это самая красивая деревня России.

Таким статусом Овсище наградила "Ассоциация самых красивых деревень и городков России". В список входят ещё два тверских населённых пункта - Старица и село Берново.

Овсище привлекло внимание ассоциации, в первую очередь, тем, что на территории села располагается музейно-культурный комплекс "Усадьба Милюковых". Это уникальный пример деревянной усадьбы в стиле классицизма. Построен он был на рубеже 18-19 веков. Восстановление усадьбы велось при поддержке Министерства туризма Тверской области.

С этим местом связаны имена известных русских художников, в том числе Алексея Венецианова. Интерьер дома и виды усадьбы увековечены на полотнах живописца семьи дворян Милюковых крепостного Григория Сороки и художника Станислава Жуковского. Картины представлены в Государственной Третьяковской галерее и Русском музее.