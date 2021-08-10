В Тверской области во время раскопок нашли человеческие кости

Во время копки траншеи нашли останки человека Фото: СУ СК РФ по Тверской области

На территории Тверской области, в районе деревни Шуклово Конаковского района, в результате совместной работы офицеров СКР и поисковиков, при рытье траншеи на земельном участке обнаружены костные останки человека, предположительно, времен Великой Отечественной войны.

На место захоронения выехали следователи следственного отдела по городу Конаково. Помимо скелета обнаружены предметы амуниции (остатки портупеи, противогаз, остатки сапог с подошвами) и предметы быта (ложка, графитовые карандаши, две монеты, одна из которых 1937 года, расческа).

По материалу назначена медико-криминалистическая судебная экспертиза с целью установления времени захоронения, причин смерти человека.

Опрошен хозяин земельного участка, который обнаружил останки. Как отмечают местные жители, в районе обнаружения останков человека в военные годы шли бои.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.