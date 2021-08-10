В одной из квартир Твери в ванной нашли убитую пенсионерку

Подозреваемые задержаны и находятся под стражей Фото: УМВД России по Тверской области

В одной из квартир на улице Благоева в Твери в ванной комнате обнаружен труп 77-летней женщины, хозяйки квартиры, с телесными повреждениями в виде гематом. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Экспертиза уточнила, что женщина умерла от механической асфиксии. По статье "Убийство" следователи возбудили уголовное дело.

Оперативники получили инфрмацию, что незадолго до совершения преступления в квартире пенсионерки находились двое посторонних людей. Злоумышленников разыскали по горячим следам. Были задержаны 63-летняя женщина и 56-летний мужчина - жители Твери. Мужчина ранее был судим за убийство.

Установлено, что фигуранты убили пенсионерку и украли золотые украшения. Чтобы пустить следствие по ложному следу, принесли с улицы окурки и бутылки из-под алкоголя.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли золото и деньги. Мужчина и женщина находятся под стражей.