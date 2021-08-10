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Общество10 августа 2021 14:32

Сайты по продаже электроприманок заблокировали в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Сайт по продаже электронных приманок заблокировали в Тверской области

Сайт по продаже электронных приманок заблокировали в Тверской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кимрской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет обнаружен сайт по продаже орудий вылова водных биологических ресурсов с применением электротока (электронная приманка).

Прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд его рассмотрел и удовлетворил.

Решение в законную силу не вступило.