Сайты по продаже электроприманок заблокировали в Тверской области

Сайт по продаже электронных приманок заблокировали в Тверской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кимрской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет обнаружен сайт по продаже орудий вылова водных биологических ресурсов с применением электротока (электронная приманка).

Прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд его рассмотрел и удовлетворил.

Решение в законную силу не вступило.