В Твери ушел из дома и пропал 13-летний парень

Парень ушел из дома 7 августа Фото: ВПСО "Сова"

Александр Александрович Осташов, 2008 года рождения, ушел из дома на проспекте Победы и пропал 7 августа.

Волонтеры ВПСО "Сова" разместили ориентировку на его поиск в соцсети.

Парень ростом 183 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Одет в серую футболку, синие спортивные штаны, белые кроссовки, красную кепку. При себе - черно-белая поясная сумка.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(980)624-65-97, 8(904)014-13-34 или 112.