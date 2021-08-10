В Тверской области пациентам пяти больниц будут включать классическую музыку

В больницах будут ставить произведения классиков в исполнении оркестра "Таврический". Фото: Международный симфонический оркестр «Таврический»

В пяти больницах Верхневолжья в рамках соцпроекта «Даже у стен есть Душа» целый год будут давать концерты классической музыки в исполнении международного симфонического оркестра «Таврический». Нет, музыканты, конечно, в живую там играть не будут - пациентам поставят аудиозаписи.

Предполагается, что произведения великих композиторов поспособствуют психофизической и духовной реабилитации пациентов.

Музыку будут включать ежедневно по 40 минут.

В основе проекта лежит музыкотерапия, благотворные для больных произведения профессиональны подобраны дирижером оркестра «Таврический».

Учеными доказано. что гармонические звуки музыки положительно влияют на организм и нервную систему.

В Верхневолжье поддержку проекта оказывают областное министерство культуры и региональное отделение Общероссийского народного фронта.

В каких больницах конкретно будет звучать классика, пока информации нет.