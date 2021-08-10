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Общество10 августа 2021 12:42

В Тверской области школы готовятся принять свыше 14400 первоклассников

У образовательных организациях продолжаются ремонты
Алексей АНДРЕЕВ
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Школы этим летом ремонтируют в 24 муниципалитетах региона.

Школы этим летом ремонтируют в 24 муниципалитетах региона.

Фото: Александр ЖМУЛИН

1 сентября в школы в Верхневолжье пойдет всего свыше 138 тысяч детей, из них 14482 мальчиков и девочек - впервые. Больше всего первоклассников - в Твери, Вышневолоцком городском округе, Конаковском и Калининском районах.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в преддверии нового учебного года в 53 школах Верхневолжья при поддержке региона ведутся ремонтные работы.

В 2021 году из регионального бюджета выделено 101,5 млн рублей на ремонты в 53 школах в 24 муниципалитетах.

В 15 школах идет замена кровель, в 14 - устанавливают новые оконные блоки, в 18 школах идут работы по обеспечению комплексной безопасности зданий и помещений. Еще в пяти школах проводят капремонт зданий, инженерных сетей, спортзала, приобретают столово-кухонное оборудование.