В Тверской области от коронавируса вакцинировано 335 104 человека

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области продолжается прививочная кампания. От коронавируса вакцинировано 335 104 жителя Верхневолжья. 9 августа прививку сделали 2208 человек.

На утро 9 августа запас вакцины составил более 75 тыс. комплектов. Ее количество постоянно пополняется.

В регионе работают пункты вакцинации. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, без записи сделать прививку можно в торговых центрах.

Вакцинацию на предприятиях и населенных пунктах области, где нет точек иммунизации, осуществляет 91 выездная бригада. Для вакцинации коллективов на рабочих местах и вызова мобильной бригады работодателям необходимо подать заявку в поликлинику по месту расположения предприятия.