Власти Старицкого района Тверской области призвали жителей бороться с борщевиком

В Старицокм районе борщевиком заросло 50 га земель Фото: Алексей ФОКИН

В июне в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям от жителей поступило обращение о зарастании борщевиком Сосновского земель в районе Старицкого шоссе и деревень Налеткино и Климово Берновского сельского поселения, а также в районе деревни Максимово Красновского сельского поселения Старицкого района.

Ведомством в адрес администраций поселений было направлено письмо с предложением принять меры по ликвидации борщевика в населенных пунктах.

Администрация сообщила, что на территории Берновского сельского поселения борщевиком заросло 50 гектаров земель. С сорняком помогают бороться сами жители.

Силами администрации в 2021 году произведена работа по уничтожению борщевика Сосновского на площади 4,5 га с применением гербицидов и привлечением специализированной организации.

Местная администрация также в курсе о заросшей борщевиком дороги Торжок-Высокое-Берново-Старица. Власти отмечают необходимость одновременного проведения работ по уничтожению борщевика совместными усилиями организаций, дорожных служб и местных жителей.