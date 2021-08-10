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Общество10 августа 2021 11:41

Власти Старицкого района Тверской области призвали жителей бороться с борщевиком

Площадь зарастания составила около 50 гектаров
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Старицокм районе борщевиком заросло 50 га земель

В Старицокм районе борщевиком заросло 50 га земель

Фото: Алексей ФОКИН

В июне в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям от жителей поступило обращение о зарастании борщевиком Сосновского земель в районе Старицкого шоссе и деревень Налеткино и Климово Берновского сельского поселения, а также в районе деревни Максимово Красновского сельского поселения Старицкого района.

Ведомством в адрес администраций поселений было направлено письмо с предложением принять меры по ликвидации борщевика в населенных пунктах.

Администрация сообщила, что на территории Берновского сельского поселения борщевиком заросло 50 гектаров земель. С сорняком помогают бороться сами жители.

Силами администрации в 2021 году произведена работа по уничтожению борщевика Сосновского на площади 4,5 га с применением гербицидов и привлечением специализированной организации.

Местная администрация также в курсе о заросшей борщевиком дороги Торжок-Высокое-Берново-Старица. Власти отмечают необходимость одновременного проведения работ по уничтожению борщевика совместными усилиями организаций, дорожных служб и местных жителей.