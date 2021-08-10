23-летнего подозреваемого в сбыте наркотиков задержали на улице в Твери

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Московском районе Твери, на одной из улиц, по подозрению в сбыте наркотиков задержан 23-летний гражданин сопредельного государства. У злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли 24 свёртка с веществом внутри.

Экспертиза выявила, что это "тяжелый" наркотик общей массой 3,74 грамма, что является крупным размером.

Фигурант приобретал крупные партии наркотиков, прятал закладки во дворах.

По части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.